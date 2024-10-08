Tunus'un Cumhurbaşkanı belli oldu

Tunus'ta muhalefetin boykot ettiği tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçime katılım oranı oldukça düşük olmasına rağmen, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tunus'un Cumhurbaşkanı belli oldu
Yayınlanma:

Tunus'ta muhalefetin boykot ettiği tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçime katılım oranı oldukça düşük olmasına rağmen, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

6 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Said'in rakiplerinden Ayachi Zemmal'in %7,3, Zouhair Maghzaoui'nin ise %1,9 oranında oy aldığını duyurdu. Seçime katılım oranının ise %28,8 gibi düşük bir seviyede kaldığı belirtildi.

2011'deki devrimden bu yana Tunus'taki seçimlere katılım oranı ilk kez bu kadar düşük gerçekleşti.

Manisa'da kayıp olan Pelin'in cansız bedeni Uşak'ta bulunduManisa'da kayıp olan Pelin'in cansız bedeni Uşak'ta bulunduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tunus seçim cumhurbaşkanı
Günün Manşetleri
Resmi Gazete'de bugün
Elektrik kesintisine hazır olun
Bakan Tunç'tan önemli açıklama
"Yozlaşmış düzeni yıkacağız"
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
DHKP-C üyesi jandarmadan kaçamadı
İsrail'in Nevatim Askeri Üssü darmadağan edildi
Erdoğan ve Putin’den stratejik görüşme
Gazze'de insanlık öldü, dünya seyretti
CHP'de bel altı siyaset tartışması
Çok Okunanlar
Timur Cihantimur’un kazadan sonra panik dolu telefon konuşması yayınlandı Timur Cihantimur’un kazadan sonra panik dolu telefon konuşması yayınlandı
Elektrik kesintisine hazır olun Elektrik kesintisine hazır olun
Tunus'un Cumhurbaşkanı belli oldu Tunus'un Cumhurbaşkanı belli oldu
İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi İhtiyaç kredisi faizleri düştü: 75 bin liranın 12 aylık geri ödemesi
İncel tehlikesi büyüyor: Ece Seçkin'den İncel ideolojisine karşı uyarı! İncel tehlikesi büyüyor: Ece Seçkin'den İncel ideolojisine karşı uyarı!