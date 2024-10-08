Tunus'un Cumhurbaşkanı belli oldu

Tunus'ta muhalefetin boykot ettiği tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçime katılım oranı oldukça düşük olmasına rağmen, mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, oyların %90,69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

6 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Said'in rakiplerinden Ayachi Zemmal'in %7,3, Zouhair Maghzaoui'nin ise %1,9 oranında oy aldığını duyurdu. Seçime katılım oranının ise %28,8 gibi düşük bir seviyede kaldığı belirtildi.

2011'deki devrimden bu yana Tunus'taki seçimlere katılım oranı ilk kez bu kadar düşük gerçekleşti.