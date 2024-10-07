Manisa'da kayıp olan Pelin'in cansız bedeni Uşak'ta bulundu

Yaklaşık 12 gündür haber alınamayan Pelin Karaca, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarında ölü olarak tespit edildi.

26 Eylül'den itibaren kendisinden haber alınamayan Pelin Karaca'nın ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçlerinin 12 gün süren arama çalışmaları sonucunda genç kadının cesedi ormanlık alanda bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Pelin Karaca'nın erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 37 yaşındaki A.U. şüpheli olarak gözaltına alındı. Karaca'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.