Türk dünyasında Divanu Lugati't-Türk sergisi

Türk Dünyası Vakfı iş birliğiyle Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından hazırlanan sergi, Kırgızistan’ın Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde düzenlenen bu etkinlik, Türk milletlerinin medeniyet kurucu karakterine vurgu yapmayı amaçlıyor.

Sergide, Divanu Lugati't-Türk eserindeki anlatımlara dayanan ilginç kelimeler ve objeler aracılığıyla Türk kültür mirası gözler önüne seriliyor. Aynı zamanda, Türkistan merkezli bir harita ile modern haritanın karşılaştırılması ve moda tasarımcısı Ezgi Karayel’in, eserdeki betimlemelere dayanarak hazırladığı geleneksel erkek ve kadın kıyafetleri de sergilenen eserler arasında.

"Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, 2025 yılı sonuna kadar başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere, dünya genelinde çeşitli bölgelere taşınarak ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek.