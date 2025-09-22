Türk gencin Japonya’daki ölümüyle ilgili şok ayrıntılar: Kanlı kıyafetler ve kaybolan pasaport

Japonya’ya giden Türk genci Mehmet Arda Uzun’un cenazesi kaldığı otelde bulundu. Yetkililer ölüm sebebini intihar olarak açıkladı, ancak aile bu iddiaya kesinlikle inanmadıklarını belirtti.

Mehmet Arda Uzun’un en büyük hayali Japonya’ya gitmekti. Çocukluğundan beri Uzak Doğu kültürüne ilgi duyan genç, 21 Ağustos’ta Tokyo’ya ulaştı. Ancak bu yolculuk, hayalini gerçekleştirmek yerine acı bir sonla noktalandı. Arda’nın cansız bedeni kaldığı otel odasında bulundu. İlk raporlarda ölüm nedeni virüs olarak belirtilse de, ardından intihar olduğu kayıtlara geçti. Ailesi ise olayın cinayet olabileceğini düşünüyor.

HAYALİN BAŞLADIĞI YOLCULUK

20 yaşındaki Mehmet Arda, 20 Ağustos’ta babasıyla evden ayrıldı. “Arkadaşlarımla kahve içeceğim” diyerek evden çıkan genç, İstanbul’a gitti. 21 Ağustos akşamı Tokyo’ya vardığında önce bir marketten alışveriş yaptı, ardından bir gece kulübüne gitti. İddiaya göre o gece telefonunu, pasaportunu ve cüzdanını kaybetti. Yanında bulunan bir kişinin, onu polise götürdüğü öne sürüldü, ancak o andan sonra kendisinden haber alınamadı.

ŞÜPHELERİ ARTIRAN AYRINTI

Arda’nın cenazesi 28 Ağustos’ta bulundu. Resmî raporlarda ölüm tarihi 23 Ağustos olarak kaydedilirken, bulunma tarihindeki gecikme dikkat çekti. Aileye gönderilen eşyalar arasında kanlı ve yırtık kıyafetlerin bulunması, şüpheleri artırdı. Aile, “İntihar eden birinin kıyafetleri neden bu kadar kanlı olsun?” diyerek olayı cinayet ihtimaliyle değerlendiriyor.

Ölümle ilgili ilk açıklamada neden virüs olarak duyuruldu, ardından intihar raporu düzenlendi. Ancak aile, psikolojik sorunları olsaydı bunun kendi ülkesinde gerçekleşeceğini belirterek, darp ve cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

Gece kulübünden sonra Arda’nın dışarıda kaldığı ve polislerce uyandırıldığı iddiaları bulunuyor. O günden sonra genç adamdan haber alınamazken, telefon, pasaport ve cüzdanının kaybolması, olayın ardında bir saldırı ihtimali olduğuna işaret ediyor.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Arda Uzun’un cenazesi İzmir’de otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Aile, yetkililerden olayın en kısa sürede aydınlatılmasını talep ediyor: “Ne olduğunu bilmek isterdik. Kesinlikle intihar değil.”

japonya şüpheli ölüm
