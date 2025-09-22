İş insanına şoföründen silahlı saldırı: Borç tartışması iddiası

Olay, Çankaya’daki Cevizlidere Caddesi’nde meydana geldi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Z.E. ile şoförü Z.Ş. arasında 06 EZD 779 plakalı cipte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ş., yanında bulundurduğu tabanca ile patronu Z.E.’ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Z.E., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği cipi güvenlik şeridi içine alarak detaylı inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Z.Ş., kısa süre içerisinde polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Z.Ş., ifadesinde patronu tarafından üzerine şirket kurulduğunu, şirketin battığını ve borçların ödenmediğini belirterek, tartışmanın bu nedenle çıktığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.