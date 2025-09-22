Komisyon 12’nci kez toplanıyor: Bu hafta kimler dinlenecek?

Komisyonun birinci oturumunda; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM), Rawest Araştırma, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ve Ekopolitik Kültür ve Eğitim Araştırma Vakfı (EKEAV) temsilcileri dinlenecek.

İkinci oturumda ise Ankara Enstitüsü, Sosyo-Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAHAM), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) temsilcilerinin görüşleri alınacak.

KOMİSYONUN GEÇMİŞ ÇALIŞMALARI

Komisyon bugüne kadar 11 toplantı gerçekleştirdi. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında bilgi alındı, şehit yakınları ve gazilerin görüşleri dinlendi. Baro başkanları ve eski Meclis başkanları önerilerini sundu.

İş dünyası ve sendikalar, sürecin ekonomik boyutunu değerlendirdi. Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri görüşlerini iletti. Akademisyenler, çatışma çözümü alanında uluslararası örnekleri paylaştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden katılan sivil toplum kuruluşları sürece destek mesajları verdi.

Görüşlerin alınmasının ardından, siyasi partilerin önerileri masaya yatırılacak.