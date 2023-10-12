Türk Kızılay'dan Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı
Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in 5 gündür bombaladığı Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını istedi, Gazze halkına yardım çağrısında bulundu.
Fatma Meriç Yılmaz, Hollanda Büyükelçilik konutunda katıldığı programın ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde doğal afet yaşayan Türkiye'nin toparlanma aşamasında olduğunu söyledi.
Gazze'de büyük bir acı yaşandığını, çatışma ve bombalamalarda hayatını kaybedenlerin olduğunu, her yerde savaş durumunda en büyük zararı sivillerin gördüğünü ifade eden Yılmaz, 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.
Çatışmanın sona ermesi temennisinde bulunan Yılmaz, ihtiyaçların her gün arttığı bölgede yaklaşık 200 yetimin kaldığı bir yetimhaneyle aşevlerinin bulunduğunu, buralardaki çalışmaları birkaç katına çıkardıklarını anlattı.
Yılmaz, şunları söyledi:
- İnsani yardım koridorunun açık olmasının önemini vurgulayarak "Oradaki malzemeler bitmek üzere. Mısır Refah Kapısı dahil insani yardım koridorunun açılması, bizim oraya yardım ulaştırabilmemiz son derece önemli, kritik. Ben bu anlamda hem oradakileri hem de tüm dünyayı desteğe çağırıyorum, davet ediyorum. Bir taraftan her türlü yardıma açık olduğumuzu söylüyoruz, halkımızın desteklerini de bekliyoruz.
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