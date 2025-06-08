Türk Kızılay’dan Pakistan’a kardeşlik eli: 300 aileye kurban eti yardımı yapıldı

Türk Kızılay, bu yılki 2025 Kurban Bayramı organizasyonu çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen yardım faaliyetiyle 300 aileye kurban eti ulaştırıldı.

Kurban etlerinin dağıtımı, Türk Kızılay ile Pakistan Kızılayı'nın iş birliğinde yürütülerek, bölgedeki dar gelirli ailelere bayram sevincini taşıdı. Yardım organizasyonunun, özellikle ekonomik zorluklar yaşayan kesimlerde büyük bir memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DE VEKALET VERDİ

Türk Kızılay Pakistan Ülke Temsilcisi Erkan Avcı, yaptığı açıklamada, kurban organizasyonunun yalnızca bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda iki kardeş ülke arasındaki bağları pekiştiren bir gönül köprüsü olduğunu vurguladı.

Avcı, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid’in, Türk Kızılaya verdiği vekalet doğrultusunda iki hisse kurbanın kesilerek, bu etlerin de İslamabad’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti. Böylece diplomatik dostluk, sahada da somut yardımlara dönüşmüş oldu.