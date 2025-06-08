İsrail'den büyük istihbarat zaafı: İran o belgeleri ele geçirdi

Netanyahu hükümeti, İran’ın nükleer tesislerini vurma planları yaparken İran, İsrail’in nükleer projeleri ve tesislerine ilişkin gizli belgeleri ele geçirdi. Açıklamayı İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip yaptı. İşte İran’ın ele geçirdiği o belgeler...

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İsrail'den büyük istihbarat zaafı: İran o belgeleri ele geçirdi
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İran, İsrail'in nükleer projeleri ve tesislerine ilişkin binlerce belge de dahil olmak üzere İsrail'e ait önemli miktarda gizli veriyi ele geçirdi.

Konuyla ilgili konuşan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip İsrail’de elde geçirilen ve İran’a nakli sağlanan stratejik değeri yüksek ve nükleer faaliyetleri de kapsayan belgeleri yakında yayınlayacaklarını belirtti.

Hatip, ele geçirilen belgelerin İran’ın saldırı gücünü geliştireceğinin altını çizdi.

İran devlet televizyonu da İsrail'e ait önemli miktarda "stratejik ve hassas" bilginin ele geçirdiğini kaydetti.

Haberde, söz konusu operasyonun bir süre önce gerçekleştirildiği ancak malzemelerin büyük hacmi ve bunların güvenli bir şekilde İran'a aktarılması amacıyla operasyonun gizli tutulduğu ifade edildi.

İsrail basını ise İran’ın artan istihbarat nüfuzuna dikkat çekti.

İsrail basını, İran’ın istihbarat faaliyetlerinin, İsrail vatandaşlarının casusluk görevlerinde kullanılması da dahil olmak üzere önemli bir boyuta ulaştığını yazdı.

İsrail’de son olarak Roy Mizrahi ve Almog Atias İran için ajanlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Geçen Aralık ayında da İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yaklaşık 30 İsrail vatandaşı tutuklanmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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