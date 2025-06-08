Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Premier Lig ve Serie A iki yıldız için sıraya girdi

Fenerbahçe’de 2024-2025 sezonu hazırlıkları sürerken, takımın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Sebastian Szymanski için Avrupa’dan ilk ciddi hamle geldi. Fanatik'e göre, Serie A ekiplerinden Lazio, sezonun son bölümünde taraftarların tepkisini çeken Polonyalı orta saha oyuncusu için devreye girdi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun da zaman zaman ilk 11’de tercih ettiği Szymanski, sezon boyunca istikrarsız performansıyla dikkat çekmişti. Son haftalarda tribünlerden yükselen protestoların ardından takımdan ayrılacağı iddiaları güç kazandı. İtalyan ekibinin, yakın zamanda resmi bir teklif sunması bekleniyor.

FRED’E EVERTON RADARI: 18 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sarı-lacivertli takımın bir diğer kilit ismi Fred için ise İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton nabız yokluyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturan David Moyes’un, Brezilyalı yıldızı kadrosunda görmek istediği kulislerde konuşuluyor.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred için yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde satışı değerlendirmeye alacak. Minimum 18 milyon Euro bonservis bedeli belirlenmiş durumda. Bu rakam karşılandığı takdirde transferin gerçekleşmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yeni sezonda takımın başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho bulunurken, Portekizli çalıştırıcının Szymanski ve Fred konusunda son kararının belirleyici olacağı bildiriliyor. Her iki oyuncunun da orta sahada önemli roller üstlendiği düşünüldüğünde, yerlerine kimlerin alınacağı ve sistemin nasıl şekilleneceği, teknik heyetin transfer planlamasında önemli bir yer tutuyor.

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa’dan gelen tekliflerin cazibesine rağmen kadroyu güçlendirmek istiyor. Mourinho’nun sistemine uygun yıldız oyuncuların transfer edilmesi beklenirken, ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis gelirinin bu süreçte önemli rol oynaması bekleniyor. Özellikle Fred ve Szymanski gibi oyuncuların satışından doğacak kaynakla, Avrupa hedefleri doğrultusunda yıldız transferlerin kapısı aralanabilir.