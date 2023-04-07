Türkiye hava sahasını kapatmıştı: Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Türkiye hava sahasını kapatmıştı: Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
Türkiye hava sahasını kapatmıştı: Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama / 2023
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Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, akşam saat 16.18'de havalimanı tel örgülerinin yakınlarında bir patlama gerçekleştiği kaydedildi.

Patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığı, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Patlamanın sebebine dair ise bir açıklama yapılmadı.

TÜRK HAVA SAHASI SÜLEYMANİYE UÇUŞLARINA KAPATILDI

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde faaliyetlerini yoğunlaştırması üzerine, Türk hava sahasının Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Süleymaniye # patlama
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