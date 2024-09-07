Türkiye ile Kazakistan arasında kritik zirve! İşte önemli toplantıdan çıkan karar

Türkiye ile Kazakistan arasında, Kazakistan’ın başkenti Astana’da siyasi istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda taraflar, tarihsel kardeşlik ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde iki ülke arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığın derinleştirilmesine devam etme konusunda mutabık kaldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Türkiye ile Kazakistan arasında kritik zirve! İşte önemli toplantıdan çıkan karar
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Türkiye ile Kazakistan arasında ikili siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Alibek Bakayev’in eş başkanlığında, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun da yer aldığı toplantıda, taraflar, çeşitli alanlarda ikili işbirliğine ilişkin konuları ele aldı.

İki ülke arasındaki siyasi etkileşimi de değerlendiren taraflar ticaret, ekonomi, yatırım, kültürel ve insani alanlardaki perspektifleri masaya yatırdı. Türk taraf Kazakistan’ın tarım sektöründeki büyük projelere yatırım yapmaya yönelik ilgisini dile getirdi.

Türkiye ile Kazakistan arasında kritik zirve! İşte önemli toplantıdan çıkan karar - Resim : 1

Taraflar, uluslararası ve bölgesel gündemdeki güncel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde yakın ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini sürdürmeyi bir kez daha teyit etti.

Toplantıda taraflar, Kazakistan ile Türkiye arasında tarihsel kardeşlik ve karşılıklı yarara dayalı işbirliği temelinde iki ülke arasındaki genişletilmiş stratejik ortaklığın derinleştirilmesine devam etme konusunda mutabık kaldı.

NUH YILMAZ'IN KAZAKİSTAN'DAKİ ZİYARETLERİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kazakistan temasları kapsamında Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Astana Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Türkiye ile Kazakistan arasında kritik zirve! İşte önemli toplantıdan çıkan karar - Resim : 2

Büyükelçilikte Kapucu tarafından karşılanan Yılmaz, önce elçilik mensuplarıyla tanıştı. Daha sonra büyükelçilik makamında Kapucu ile sohbet eden Yılmaz, ardından elçilikte görev yapan diplomat ve müşavirlerle bir araya geldi.

Yılmaz, TİKA Astana Program Koordinatörlüğünü de ziyaret ederek, Koordinatör Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ile görüştü.

Özdenoğlu, görüşmede, TİKA’nın Kazakistan’daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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