Türkiye ile Rusya arasında mutabakat zaptı imzalandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu'nda Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında yapılması planlanan ortak çalışmalara ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Türkiye ile Rusya arasında mutabakat zaptı imzalandı
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Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen 12. Dünya Kentsel Forumu’nda gerçekleşen bu anlaşma, iki ülkenin sürdürülebilir kentleşme ve şehircilikteki bilgi birikimini paylaşarak yeni projeler geliştirmesini hedefliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'yi temsilen katıldığı forumda gençlerin ve çocukların sürdürülebilir kentleşmedeki önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin "Sıfır Atık" ve "Çevre ve Çocuk Akademisi" gibi projelerle geleceğe daha yeşil ve dirençli şehirler bırakmayı amaçladığını belirten Bulut, Türkiye’nin BM Habitat Yeni Kentsel Gündemi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara da değindi.

Forumdaki Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’nın ardından Bulut, Rusya İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakan Yardımcısı Nikita Stasishin ile bir araya geldi. İki bakan yardımcısı, şehircilik alanında yapılacak ortak projeler için iş birliğini güçlendirme kararı aldı. İmzalanan mutabakat zaptıyla, Türkiye ve Rusya sürdürülebilir kentleşme ve şehircilikteki deneyimlerini paylaşarak şehircilik alanında iş birliğini ileri taşımayı hedefliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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