Volkswagen’den şaşırtan hamle: Binlerce aracı geri çağrılıyor!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD genelinde 114.478 aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı. Firma, araçlarda sorunlu hava yastıkları probleminden şüphelendi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Volkswagen’den şaşırtan hamle: Binlerce aracı geri çağrılıyor!
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Almaya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen'in, hava yastığıyla ilgili bir problem nedeniyle ABD genelinde 114 bin 478 aracını geri çağıracağını paylaştı.

HANGİ MODELLERİ GERİ ÇAĞIRIYOR?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu geri çağırma işlemi 2017-2019 model Beetle ve Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan modellerini kapsıyor.

PATLAMA RİSKİ TAŞIMAKTA

Açıklamada söz konusu araçların sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek nem, yüksek sıcaklık ve sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında itici gazın bozulması sonucu patlayabileceği ifade edildi.

CAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR!

Ünlü marka, şişiricinin patlaması halinde sürücü ya da yolculara keskin metal parçalarının çarpabileceği ve ciddi yaralanmalar veya ölüme yol açabileceği uyarısı da açıklamada dikkat çekti.

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