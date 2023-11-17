Türkiye NATO'ya Almayı Görüşüyor! İsveç'te PKK Eylem Yaptı Polis İzledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliği için mesaide, İsveç'te ise tablo aynı... Daha önce Kuran yakma ve PKK yandaşlarının eylemleriyle gündem olan İsveç, teröre kucak açmaya devam ediyor.

İsveç polisi yine, PKK yürüyüşüne müdahale etmedi. Göteborg kentinde terör örgütü PKK yandaşları yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte sık sık Türkiye karşıtı ve bölücü terör örgütü PKK aleyhtarı sloganlar atıldı. Terör örgütü mensupları yürüyüş sırasında Göteborg Belediye Binası direklerine de PKK bayrakları astı. İsveç Polisi ise izlemekle yetindi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı komisyon toplantısında, Türkiye’nin İsveç’ten terör suçundan 32, adi suçlardan 37 kişinin iadesini istediğini bildirmişti. İsveç yalnızca, PKK üyeliğinden arama kaydı bulunan 1 şahsı sınır dışı etti. Başka bir somut adım ise atılmadı. Ülke, terör yandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.