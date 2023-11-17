Türkiye NATO'ya Almayı Görüşüyor! İsveç'te PKK Eylem Yaptı Polis İzledi

Ak Parti hükümeti, İsveç’in NATO’ya alınma sürecini yürütürken, İsveç’in Türkiye karşıtı terör örgütlerine desteği devam ediyor. PKK yandaşları İsveç’te Türkiye karşıtı yürüyüş düzenledi, Belediye binasına PKK bayrakları çekti.

Türkiye NATO'ya Almayı Görüşüyor! İsveç'te PKK Eylem Yaptı Polis İzledi
Son Güncelleme:

Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliği için mesaide, İsveç'te ise tablo aynı... Daha önce Kuran yakma ve PKK yandaşlarının eylemleriyle gündem olan İsveç, teröre kucak açmaya devam ediyor.

İsveç polisi yine, PKK yürüyüşüne müdahale etmedi. Göteborg kentinde terör örgütü PKK yandaşları yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte sık sık Türkiye karşıtı ve bölücü terör örgütü PKK aleyhtarı sloganlar atıldı. Terör örgütü mensupları yürüyüş sırasında Göteborg Belediye Binası direklerine de PKK bayrakları astı. İsveç Polisi ise izlemekle yetindi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in NATO üyeliğinin tartışıldığı komisyon toplantısında, Türkiye’nin İsveç’ten terör suçundan 32, adi suçlardan 37 kişinin iadesini istediğini bildirmişti. İsveç yalnızca, PKK üyeliğinden arama kaydı bulunan 1 şahsı sınır dışı etti. Başka bir somut adım ise atılmadı. Ülke, terör yandaşlarına kol kanat germeye devam ediyor.

İsveç'te Yine PKK Skandalı!İsveç'te Yine PKK Skandalı!Dünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# isveç # pkk
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
Öne Çıkanlar İSPANYA'DAN SONRA NORVEÇ DE İLAN ETTİ! | Ulusal Haber İSPANYA'DAN SONRA NORVEÇ DE İLAN ETTİ! | Ulusal Haber Diyarbakır Şeker Lokumu Tarifi! Diyarbakır Şeker Lokumu Tarifi!