Türkiye-Yunanistan normalleşmesiyle ilgili Atina'dan dikkat çeken açıklama

Türkiye-Yunanistan normalleşmesiyle ilgili Atina’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, “Türkiye’yle yeterli güven seviyesine ulaştık, münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabiliriz” dedi.

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Türkiye-Yunanistan normalleşmesiyle ilgili Atina'dan dikkat çeken açıklama
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Sön dönemde Ege'de artan ihlal ve tacizlerle gündem olan Yunanistan'dan, Türkiye ile ilişkiler konusunda dikkat çeken açıklmalar yapıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, açık iletişim kanalları sayesinde Türkiye ile yeterli güven seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Yerapetritis, iki ülkenin dışişleri bakanlarının deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda kasım ayında Atina'da bir araya gelebileceğini aktardı. Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konusunda ocak ayına kadar bir anlaşmaya varma hedefinde olduklarını ifade etti.

"Türkiye ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabiliriz" diyen Yunan Bakan, anlaşamama durumunda da ikili ilişkileri koruyacaklarını belirtti.

New York'ta Kıbrıs meselesiyle ilgili gayrı resmi toplantı hakkında da konuşan Yerapetritis, "Bu olumlu bir gelişme çünkü sürdürülebilir bir çözüm ancak verimli diyalog yoluyla olabilir" dedi.

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