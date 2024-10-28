Türkiye'den terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü bölgesinde bulunan bir askeri tesise 27 Ekim gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türkiye'den terör saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü bölgesinde bulunan bir askeri tesise 27 Ekim gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini açıkladı.

Bakanlık, Çad’da meydana gelen bu vahim terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadı ve Çad halkına başsağlığı diledi.

Açıklamada, "Çad Gölü vilayetindeki bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çad halkına taziye sunulan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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Kaynak: TRT Haber

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