Türkiye'nin en zenginleri 2023 listesi açıklandı! İlk sıradaki zengin isim dikkat çekti

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un 2023 Milyarderler Listesi'ni yayımladı. Listeye göre 2023 yılındaki Türkiye'nin en zenginleri de belli oldu. Türkiye'nin en zengini ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu oldu. Listede bu sene Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ 2023

Türkiye’de ise yıllardır ilk sırada yer alan Murat Ülker birinciliği kaptırdı. Son yıllarda Borsa İstanbul'da en çok konuşulan şirketlerden biri olan SASA Polyester'in hisselerinde yaşanan değer artış, İbrahim Erdemoğlu'nu Türkiye'nin en zengin kişisi yaptı. Dünyada 2 bin 640 milyarder arasında 497'nci sırada yer alan Erdemoğlu'nun servetinin 5.3 milyar dolar olduğu belirtildi.