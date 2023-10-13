Türkiye’nin Gazze İçin Gönderdiği Yardımlar Filistin'e Teslim Edilmek Üzere Hazırlanıyor

Türkiye’nin gönderdiği insani yardımlar, Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki uluslararası havalimanından Ariş Stadı'na nakledildi.

Burada Mısır Kızılayı tarafından hazırlanan Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

Türk Kızılayı'nın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, yardımları taşıyan ilk uçağın Mısır’a ulaştığı açıklanmıştı.

İsrail-Filistin Çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.