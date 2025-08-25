Tutuklu İmamoğlu için Avrupa harekete geçti: İstanbul'a geliyorlar

Avrupa şehirleri, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dayanışma göstermek üzere İstanbul’a geliyor. Nardella, “Demokrasi ve insan hakları ihlal edilemez” dedi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Tutuklu İmamoğlu için Avrupa harekete geçti: İstanbul'a geliyorlar
Yayınlanma:

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu için Avrupa’dan destek mesajları geliyor.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri iş birliği ağı Eurocities Başkanı Dario Nardella, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve CHP’li 16 belediye başkanının haksız yere Silivri Cezaevi’nde tutulduğunu belirtti.

Nardella, “Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu karşıladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı. Önümüzdeki hafta Avrupalı belediye başkanları İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 23 Mart’ta, Avrupa Parlamentosu Milletvekili de olan Nardella öncülüğünde Floransa’da destek eylemi düzenlenmişti. Santa Maria Novella Meydanı’na “Free İmamoğlu” posteri yansıtılmış ve Nardella, “Türkiye’de demokrasinin savunulması için, özgürlüklerini ve haklarını kaybetmek istemeyen Türk halkının yanında olmalıyız” açıklamasını yapmıştı.

CHP'nin İstanbul Kongresine açılan davada yeni gelişmeCHP'nin İstanbul Kongresine açılan davada yeni gelişmeGündem
imamoğlu avrupa
Günün Manşetleri
643 milyon liralık suç şebekesi çökertildi
3,6 Milyar Lira kayıt dışı gelir tespit edildi
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 altın fiyatları: Gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar Motorine 2 hafta sonra büyük indirim! 25 Ağustos güncel fiyatlar
Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz Okan Buruk’tan Barış Alper Yılmaz
⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri ⚠️ Deprem mi oldu? İşte 25 Ağustos 2025 son dakika depremleri