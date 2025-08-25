Tutuklu İmamoğlu için Avrupa harekete geçti: İstanbul'a geliyorlar

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu için Avrupa’dan destek mesajları geliyor.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri iş birliği ağı Eurocities Başkanı Dario Nardella, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İmamoğlu ve CHP’li 16 belediye başkanının haksız yere Silivri Cezaevi’nde tutulduğunu belirtti.

Nardella, “Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu karşıladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı. Önümüzdeki hafta Avrupalı belediye başkanları İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından 23 Mart’ta, Avrupa Parlamentosu Milletvekili de olan Nardella öncülüğünde Floransa’da destek eylemi düzenlenmişti. Santa Maria Novella Meydanı’na “Free İmamoğlu” posteri yansıtılmış ve Nardella, “Türkiye’de demokrasinin savunulması için, özgürlüklerini ve haklarını kaybetmek istemeyen Türk halkının yanında olmalıyız” açıklamasını yapmıştı.