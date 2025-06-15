Üç ülkeden İran’a ortak çağrı: "Müzakerelere hemen başlayalım"

Ekonomim'e göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ARD televizyonuna verdiği röportajda Almanya’nın, Fransa ve İngiltere ile birlikte İran’a, nükleer program hakkında derhal müzakerelere başlanması yönünde resmi teklif sunduğunu duyurdu. Wadephul, bu adımın bölgesel ve küresel istikrar adına son derece önemli olduğunu belirtti.

“Almanya, Fransa ve İngiltere olarak hazırız. İran’a nükleer program konusunda müzakerelere başlama teklifi sunuyoruz” diyen Wadephul, teklifin kabul edilmesinin İran ve dünya barışı açısından bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

AVRUPA'DAN BARIŞ MESAJI

İran ile İsrail arasında süregelen çatışma ortamının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini kaydeden Wadephul, Avrupa’nın böylesi bir gerilimde barışın sözcüsü ve garantörü olma kararlılığında olduğunu ifade etti. “Bu çatışmanın barışçıl şekilde çözülmesi için İran’ın İsrail’e, bölgeye ve Avrupa’ya tehdit oluşturmaması elzemdir” açıklamasında bulundu. Wadephul, İran’ın bu müzakere teklifine erken aşamada yanıt vermemesi halinde yeni tehdit dalgalarının Avrupa’ya kadar ulaşabileceğini belirtti.

“İSRAİL REJİM DEĞİL, GÜVENLİK DERDİNDE”

Almanya Dışişleri Bakanı, İsrail’in İran rejimini devirmeye yönelik bir amacı olmadığını, asıl meselenin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi olduğunu vurguladı. Bu noktada İran’ın elindeki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini, aksi halde yalnızlaşacağını belirtti. Wadephul, “İran’ın hedefi İsrail’i yok etmek. İsrail’in de kendini savunma hakkı var” diyerek, bölgedeki tansiyonun karşılıklı güvenlik kaygılarından kaynaklandığını ifade etti. İsrail ve İran arasındaki çatışmaların kontrolden çıkma riski taşıdığına dikkat çeken Wadephul, “Eğer şu anki müzakereler başarısız olursa, bu gerilim başka ülkeleri de içine çekebilir. Bu yalnızca bölge ülkeleri değil, Avrupa için de büyük bir tehlike” diyerek Almanya ve Avrupa'nın barışı sağlamak için sükuneti destekleyen diplomatik adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

“İNSANİ DRAM KABUL EDİLEMEZ”

Almanya Dışişleri Bakanı, röportajında Gazze'deki insani krize de dikkat çekti. “Gazze’deki durum artık dayanılmaz. Temel insani standartlarla bağdaşmıyor” diyen Wadephul, İsrail hükümetine uluslararası yardım kuruluşlarına tam erişim izni vermesi çağrısında bulundu. “Gazze’deki insanların açlığı, ölümü ve acısı sona ermeli” diyen Wadephul, bu konuda yalnızca Almanya’nın değil, tüm dünya toplumunun ortak talebinin bulunduğunu ifade etti.

İsrail'deki iç siyasi gelişmelere ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Wadephul, “Bu, İsrail’in iç politikasıdır” demekle yetindi.