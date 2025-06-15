LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

2025 LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları yayımlandı. Öğrenciler, “www.meb.gov.tr” üzerinden doğru ve yanlışlarını kontrol edebilecek. Tercih süreci ise 14 Temmuz’da başlayacak. İşte sınav sonuçları ve yerleştirme takvimiyle ilgili tüm ayrıntılar...

LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yayınlanma:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru ve cevap anahtarlarını erişime açtı. Öğrenciler, sınav performanslarını değerlendirebilmek için “www.meb.gov.tr” adresinden tüm testlerin soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına ulaşabiliyor.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

MEB, sınav sonuçlarının 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Sonuçlar yine “meb.gov.tr” üzerinden duyurulacak. Sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek, sadece dijital ortamda ilan edilecek.

Öğrencilerin tercih süreci de netleşti. 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte adaylar, sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre beş okula kadar tercih yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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