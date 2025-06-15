İstanbul’da Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası nefes kesti

Uluslararası düzeyde 9 ülkeden 27 özel eğitimli köpeğin ve eğitmenlerinin katıldığı 2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası İstanbul'da büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonada Romanya ve Japonya, zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak zirveye adlarını yazdırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası nefes kesti
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İstanbul’un Çekmeköy ilçesi, bu yıl 2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) himayesinde ve Çekmeköy Belediyesi, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu, Köpek Eğitmenleri Derneği, K9 Güvenlik, TİM Arama Kurtarma Derneği işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya olmak üzere toplam 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği ve eğitmenleri katıldı.

ZORLU PARKURLARDA BECERİLERİNİ SERGİLEDİLER

11-15 Haziran tarihleri arasında Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen şampiyona boyunca, köpekler ve eğitmenleri 3 farklı parkurda yarıştı.

Köpekler, doğal afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında kullanılan senaryolarla oluşturulmuş parkurlarda, gerçekçi koşullarda yeteneklerini sergiledi.

ROMANYA VE JAPONYA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Yarışma sonunda, şu branşlarda dünya şampiyonları belli oldu:

İz Takibi: Romanya
Doğa Arama: Romanya
Enkaz Arama: Japonya

Şampiyon köpekler ve eğitmenleri, düzenlenen törende kupa ve madalyalarla ödüllendirildi.

Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, etkinliğin Türkiye ve insanlık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Depremler ve kaybolma vakalarında arama kurtarma köpeklerinin hayati görevler üstlendiğini vurgulayan Çerkez, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten can dostlarımıza zaman zaman can borcumuz oluyor. Onları eğitmenleri ile birlikte ülkemizde ağırlamak bizim için onur verici.”

“Enkaz Arama” dalında dünya şampiyonu olan Japon ekibinin lideri Yoshinori Shimizu, ev sahipliği için Çekmeköy Belediyesine teşekkür ederek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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