Diyarbakır’da kan donduran saldırı: Baba çekiçle ağır yaralandı, oğlu gözaltında

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda, bir baba, tartışma sırasında oğlunun çekiçli saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan baba hastaneye kaldırılırken, saldırgan oğul polis tarafından gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Diyarbakır’da kan donduran saldırı: Baba çekiçle ağır yaralandı, oğlu gözaltında
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde yaşanan olay, sabah saatlerinde bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte aynı evde yaşayan Y.B., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı babası M.B. (44) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Y.B., eline geçirdiği çekiçle babasının başına vurdu.

Ağır yaralanan baba için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından baba M.B., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlardan alınan bilgiye göre, M.B.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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