LGS heyecanı sona erdi: Gözyaşları, umutlar ve yüksek hedefler bir arada

İstanbul'da 581 okulda gerçekleştirilen LGS sınavı, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir tempoyla başladı. Toplam 188 bin 129 öğrencinin katıldığı sınav, iki oturumda yapıldı. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan birinci oturumun ardından, öğrenciler ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri sorularıyla karşılaştı.

Sınav, kent genelinde geniş güvenlik önlemleri altında ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Özellikle Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu önünde sınav sonrası yaşanan duygusal anlar dikkat çekti.

Sınavın sona ermesiyle birlikte okullarda duygusal anlar yaşandı. Aileler çocuklarını alkışlarla karşılarken, bazı öğrenciler sınav stresinin etkisiyle gözyaşlarına hakim olamadı. Veliler, sarılarak teselli ettikleri çocuklarına moral vermeye çalıştı.

“TÜRKÇE KOLAYDI, MATEMATİK ZORLADI”

Sınav sonrası değerlendirmelerde bulunan öğrenciler, genel olarak sınavın eleyici nitelikte olduğunu belirtti. Öğrencilerden Irmak Ortalı, sınavın güzel geçtiğini söyledi: “Matematik sorularında biraz zorlandım ama Türkçe beklediğimden daha kolaydı.”

Baba Metin Ortalı da kızının başarılı olacağına inandığını ifade ederek, tüm öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerden Ece Sarmaşık, sınavın bazı bölümlerinde zorlandığını ancak umutlu olduğunu dile getirdi: “Türkçe soruları ikilemde bıraktı. Matematik ve fen iyiydi. Geçen seneye göre daha zor bir sınavdı. Keşke 15-25 dakika daha süre olsaydı.”

“SÜRE YETTİ AMA GERİ DÖNMEK İÇİN ZAMAN KALMADI”

Azra Gemici, sözel bölümde zorlandığını, ancak sayısal bölümde daha başarılı olduğunu belirtti: “Sözel oturum beklediğimden daha zordu. Bazı arkadaşlarım sınavda ağladı. Matematikte iki boşum var, ayırt edici sorulardı. Süre tam geldi ama sorulara dönüp tekrar bakacak zamanım kalmadı.”

Sınavın genel olarak kolay geçtiğini ifade eden Serra Arslan ise özellikle sayısal bölümdeki soruların önceki yıllara göre daha anlaşılır olduğunu söyledi: “Sayısal daha kolaydı. Fen ve matematikte kısa sorular vardı. Süre sıkıntısı yaşamadım. Hedefim Bahçelievler Anadolu Lisesi veya Adnan Menderes Anadolu Lisesi. 460 üstü bir puan bekliyorum.”

Sınavın tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileler şimdi 27 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak LGS sınav sonuçlarını bekliyor.