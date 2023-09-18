Uçak gösterisi faciaya sebep oldu! ABD'nin Nevada kentinde feci kaza
ABD'de "Reno Haba Yarışları" etkinliğinde gerçekleştirilen hava gösterisi faciaya sahne oldu. İki gösteri uçağı havada çarpıştı. 2 pilot hayatını kaybetti.
ABD'de uçak gösterisi faciayla bitti. ABD'nin Nevada eyaletinde düzenlenen bir hava gösterisinde 2 uçağın çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
ABD'DE GÖSTERİ FACİAYLA BİTTİ
Nevada'nın Reno kentinde düzenlenen "Reno Hava Yarışları" etkinliği, kazaya sahne oldu. Reno Hava Yarışı Birliğinden yapılan açıklamada, kapanış gösterisi esnasında 2 uçağın havada çarpıştığı bildirildi.
Açıklamada, çarpışma sonucu her iki uçağın pilotunun da yaşamını yitirdiği, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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