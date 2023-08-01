Ukrayna Moskova'ya İHA'larla saldırdı! Rusya Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna'dan yeni bir saldırı hamlesi daha geldi.

Ukrayna, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne gece saatlerinde İHA'larla saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığından bilgilendirme açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısı engellendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı. Açıklamada 1 İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Birkaç İHA’nın Moskova’ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Sobyanin, "Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde de bir İHA’nın Moskova’da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü. “Moskova-City” olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi’nde yüksek katlı binalar bulunuyor.

UKRAYNA İHA SALDIRILARINI ARTIRDI

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz’da da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.