Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk cephesinde kullanmaya çalıştığı Mi-8 savaş helikopterinin Rus askerlerine karşı hedefe ulaşmadan önce Ukrayna askerlerini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
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Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.

Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi. Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.

# Ukrayna # rusya # Putin # Zelenskiy
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