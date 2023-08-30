Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu

Rus ‘Zapad’ ordu grubundan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, olayın cephenin Kopanki-Novosergeyevka kısmında yaşandığını ifade edildi.

Açıklamada, “Düşman, savunma birimlerine destek sağlama amacıyla Mi-8 helikopterini kullandı, lakin hedefe varmaması sonucu kendi mevzilerine ateş açtı” dendi. Cephenin bu kısmında Rus askerlerin Ukrayna ordu birliklerinin iki saldırısını püskürtmeyi başardığı kaydedildi.