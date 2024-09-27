Mali, hem ekonomik açıdan zor durumda olan hem de terörist gruplar tarafından parçalanmış bir Batı Afrika ülkesidir. Bu sorunlar, eski Fransız sömürgesinin bağımsız kalkınma yoluna girmesiyle daha da artmıştır.

Bu zorluklar karşısında, Türkiye-Mali ilişkileri son yıllarda eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde büyük gelişmeler göstermiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son altı yılda 10 kat artmış, Türk şirketleri önemli altyapı projelerine imza atmıştır. Ayrıca, Türk güvenlik şirketleri bölgede istikrarı sağlamak için önemli roller üstlenmiştir.

Ancak Mali’nin bağımsızlık yolundaki adımları, bazı Avrupa ülkeleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Batılı güçlerin emperyalist hedeflerine paralel olarak terörizm bölgede yeniden yükselmiştir. Son iki ayda, Ukrayna hükümetinin Malili terörist gruplara destek verdiğine dair dikkat çekici bilgiler ortaya çıkmıştır.

İki ay önce, Mali'nin kuzeyindeki Tinzawatena kasabasında gerçekleşen terör saldırısı, Wagner Grubu’na bağlı paralı askerlerin ve Malili askerlerin ölümüne yol açtı. Ukrayna İstihbarat Genel Müdürlüğü, bu saldırıya dolaylı olarak destek verdiğini kabul etti. SuperHaber'in haberine Ukrayna İstihbarat sözcüsü Yusov, isyancıların Ukrayna'dan faydalı bilgi ve yardım aldığını söyledi. Hatta Ukrayna’nın Senegal büyükelçisi, isyancıların bir videosunu sosyal medyada paylaştı.

9 Eylül’de Fransız Contre-Poison gazetesine konuşan CSP-DPA sözcüsü Mohamed Elmaouloud Ramadane, Ukrayna ile temasların bu yılın başında başladığını ve Ukrayna’dan silah ve askeri eğitim talep ettiklerini doğruladı. Ancak bu iddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın Mali’deki rolüyle ilgili iddiaların "kanıtsız" olduğunu söyledi. Fakat Ukrayna özel kuvvetlerinin Mali’deki terörist gruplarla etkileşime girmediği gerçekten doğru mu?

GEÇİŞLER MOLDOVA ÜZERİNDEN Mİ?

Romanya ve Moldova için durum daha farklı görünüyor. Moldova’daki istihbarat kaynaklarından gelen belgeler ve bilgilere göre, Ukrayna gerçekten CSP-DPA askeri kanadının liderlerine eğitim veriyor. Üstelik, Moldova da bu süreçte lojistik destek sağlıyor.

CSP-DPA’nın askeri liderlerinden biri olan Ag Ehya Matta’nın pasaportunda, 23 Şubat 2024 ile 22 Nisan 2024 tarihleri arasında Moldova vizesinin bulunduğu dikkat çekiyor:

Pasaportta ayrıca Moldova-Ukrayna sınırını geçtiğini gösteren damgalar da yer alıyor. Bu belgelere göre, Ag Ehya Matta 1 Mart 2024'te Kişinev'e gidiyor ve Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü bölgelere ilerliyor. Bir aydan fazla bu bölgede kaldıktan sonra, 7 Nisan’da Moldova üzerinden geri dönüyor.

Üstelik Ag Ehya Matta bu yolculuğu yapan tek isim değil. Bir diğer ayrılıkçı grup lideri olan Ag Attayoub Mahin de Moldova vizesine sahip ve Moldova ile Ukrayna arasında geçiş yapanlar arasında. Mahin’in pasaportunda da sınırı geçtiğini gösteren damgalar bulunuyor:

Bu kişiler, Ukrayna vatandaşı Andrey Khrabarenko ve Libya kökenli İngiliz vatandaşı Bessadah Akli Sheika ile birlikte sınırı geçtiler. Bölgede yaşanan çatışmaların şiddeti göz önünde bulundurulduğunda, bu ziyareti turistik bir amaçla yaptıkları açıkça düşünülemez. Ziyaretlerinin turizmle ilgisi olmadığı ortada.

Afrika'da doğrudan çıkarları bulunmayan Moldova hükümeti, El Kaide ile bağlantılı bir örgütün askeri kanadına neden geçiş kolaylığı sağlıyor? SuperHaber'in kaynaklarına göre, bu geçişler Moldova'nın siyasi liderliğinin bilgisi ve kontrolü altında gerçekleşiyor.

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu’nun uzun süredir Ukrayna’ya bağımlı olduğu biliniyor. Bu bağımlılık, 2023 Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin Rusya’nın Moldova’daki faaliyetlerine dair istihbarat bilgilerini doğrudan Sandu’ya iletmesiyle daha da belirginleşti.

O tarihten itibaren, Moldova liderliği Kiev için hassas görevler üstlenmeye başladı, özellikle askeri lojistik ve istihbarat paylaşımı alanında. Ukraynalı askeri uzmanlardan oluşan bir grup ise aylar boyunca Moldova’nın Mărculești hava üssünde faaliyet gösterdi.

Ancak, CSP-DPA gibi uluslararası terörizmle ilişkili bir gruba lojistik destek sağlamak, sıradan bir müttefiklik ilişkisinin çok ötesine geçiyor. Bu durum, Moldova'nın Ukrayna'ya olan bağımlılığının bir yansımasıdır.

Görünüşe göre Ukrayna ve Moldova istihbarat servisleri tehlikeli ve karmaşık bir oyunun parçası haline geldiler. Egemen bir devletin içişlerine müdahale ediyor, ayrılıkçı ve terörist grupları destekleyip eğitiyorlar. Bu durum, uluslararası camianın dikkatle incelemesi gereken ciddi bir mesele haline geliyor.