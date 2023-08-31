Ukrayna'da helikopter kazası! 6 pilot öldü
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopteri düştü. 6 pilot hayatını kaybederken süreç hakkında soruşturma başlatıldı.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopterinin karıştığı kazada, 6 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Basın Servisi Başkanı İlya Yevlaş, Ukrayna Ulusal Haberleri Haber Ajansına (UNN) yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait 2 helikopterin karıştığı bir kaza meydana geldiğini belirtti.
Helikopterlerin muharebe görevindeyken kaza yaptıklarına işaret eden Yevlaş:
- Onlar, Kramatorsk bölgesinde bir muharebe görevi yürütürken, düşmanın Su-35 uçağı havalandı ve bir düşman uçağı tarafından hedef alınmamak için inmeleri gerekti. O sırada ne olduğu komisyon tarafından araştırılıyor. Yani bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı, tam olarak ne olduğu ve nedenleri araştırılıyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza 29 Ağustos'ta meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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