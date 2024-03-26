Ukrayna'da kriz: Zelenski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri'ni görevden aldı

Zelenskiy, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.

Zelenskiy'in bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.