Ukrayna'da kriz: Zelenski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri'ni görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov'un görevden alındığı belirtildi.

Ukrayna'da kriz: Zelenski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri'ni görevden aldı

Zelenskiy, imzaladığı başka bir kararnameyle Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanlığına Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Litvinenko'yu atadı.

Zelenskiy'in bir diğer kararnamesiyle de Dış İstihbarat Servisi Başkanlığına Oleg İvaşçenko getirildi.

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