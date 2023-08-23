Ukrayna’dan dron saldırısı! Gökdeleni vurdu

Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı yapım aşamasındaki gökdelene isabet ettiği öğrenildi.

Ukrayna’dan dron saldırısı! Gökdeleni vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

MOSKOVA HEDEF ALINDI

Saldırının önlendiği, İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Diğer İHA’nın ise elektronik harp sistemleri tarafından önlendiği ve yapım aşamasındaki bir gökdelene çarptığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Başkentin hedef alındığı anlarda Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo Havalimanı’nda da uçuşların kısa süreliğine durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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