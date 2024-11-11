Ukrayna'dan Rusya'nın helikopterini kaçırma girişimi! Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden açıklama geldi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR), Rusya'ya ait radyo elektronik cihazlarla mücadele eden "Mi-8MTPR-1" tipi helikopteri operasyonla kaçırmayı planladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada söz konusu helikopter kaçırma operasyonunun engellendiği belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin açıklamasında, "Ukrayna'nın askeri istihbaratçıları, helikopteri kaçırmak için bir Rus pilotunu kendi safına çekmeye çalıştı. Bunun üzerine Rus istihbaratçılar, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri ve Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandırıldığı noktaları tespit ederek saldırılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da FSB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e konu hakkında bilgi verdiğini açıkladı.