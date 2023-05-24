Ukrayna'dan TürkAkım ve Mavi Akım saldırısı: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisine insansız deniz aracıyla saldırdı. Rus donanması saldırıyı püskürttü. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.
Rus savaş gemisinin saldırıyı düzenleyen deniz araçlarını imha ettiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin görüntü de paylaştı.
Kaynak: TRT HaberFransa'dan Ukrayna'ya kötü haber AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi New York'ta Türkevi'ne saldırı Batı Trakya Türkleri 4 milletvekili çıkardı