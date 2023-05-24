Ukrayna'dan TürkAkım ve Mavi Akım saldırısı: Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarını koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisinin, Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Rus savaş gemisinin saldırıyı düzenleyen deniz araçlarını imha ettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıya ilişkin görüntü de paylaştı.