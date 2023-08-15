Ukrayna'nın "rehabilitasyon merkezi"ne Zaharova'dan ilginç yorum! "Akıl hastaları için bir sanatoryum mu?"

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı özel askeri operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın cephede Ukrayna askerlerine karşı başarılı saldırıları Ukrayna'yı harekete geçirdi. Ukrayna cephedeki askerler için rehabilitasyon merkezi kuracağını duyurdu. Bu duyuruya Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova'dan ise ilginç bir yorum geldi.

UKRAYNA REHABİLİTASYON MERKEZİ KURUYOR

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Kiev-Pechersk Lavra'da Rusya'ya karşı cephede savaşan askerler için rehabilitasyon merkezi açılacağını duyurdu. Malyar Telegram hesabından duyuruyu paylaştı. Malyar şu ifadeleri kullandı:

- Bundan böyle Ukraynalı askerler kendilerini Kiev-Pechersk Lavra'nın kültürel ve tarihi alanına kaptırabilecek ve savaşın denemelerinden sonra manevi rehabilitasyona girebilecekler. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri personelinin birimlerinin askeri papazları bu programın döngüsüne dahil olacak. Askeri personelin kültürel ve eğitici etkinliklere, ruhani ve dini uygulamalara, ikon boyama ustalık sınıflarına, müze incelemelerine vb. Katılımını sağlayan özel bir programdan bahsediyoruz. Gelecekte, manevi restorasyondan geçen askeri personel grupları için akıl hocası olacaklar.

MARİYA ZAHAROVA'DAN AKIL HASTANESİ BENZETMESİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkanı Mariya Zaharova, kendi Telegram hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Zaharova yaptığı paylaşımda Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar'ın duyurusuna yer verdikten sonra, "Akıl hastaları için bir sanatoryum mu?" ifadelerini kullandı. Mariya Zaharova'nın paylaşımı şu şekilde: