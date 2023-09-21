Ukrayna'yı zor günler bekliyor! O ülkeden artık silah alamayacak

Polsat televizyonuna konuşan Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın zaten aktif olarak silahlandığı için Ukrayna'ya silah tedarikine son verdiğini söyledi.

Ukrayna'yı zor günler bekliyor! O ülkeden artık silah alamayacak
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sonuna gelindiğini bildirdi.

Polsat televizyonuna konuşan Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın zaten aktif olarak silahlandığı için Ukrayna'ya silah tedarikine son verdiğini söyledi.

Morawiecki, şunları ifade etti:

- Artık kendimizi en modern silahlarla silahlandırdığımız gerçeğine dayanarak artık Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatı yapmıyoruz. Eğer kendinizi savunmak istemiyorsanız, kendinizi savunacak bir şeylerin olması gerekir. Bu ilkeyi tanıyoruz. İşte bu nedenle siparişleri artırdık.

 Polonya makamları, Varşova’nın Ukrayna'ya askeri teslimatlar açısından ABD ve İngiltere’den sonra üçüncü sırada yer aldığını defalarca vurgulamıştı. Temmuz sonlarında Polonya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 3 milyar euro tutarında yardım sağladığı bildirilmişti.

# Ukrayna # Polonya # rusya
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