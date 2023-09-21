Ukrayna'yı zor günler bekliyor! O ülkeden artık silah alamayacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sonuna gelindiğini bildirdi.

Polsat televizyonuna konuşan Polonya Başbakanı Morawiecki, Polonya'nın zaten aktif olarak silahlandığı için Ukrayna'ya silah tedarikine son verdiğini söyledi.

Morawiecki, şunları ifade etti:

- Artık kendimizi en modern silahlarla silahlandırdığımız gerçeğine dayanarak artık Ukrayna'ya herhangi bir silah sevkiyatı yapmıyoruz. Eğer kendinizi savunmak istemiyorsanız, kendinizi savunacak bir şeylerin olması gerekir. Bu ilkeyi tanıyoruz. İşte bu nedenle siparişleri artırdık.