Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı! "İsrail saldırılarılarına derhal son vermelidir"

7 Ekim'den İsrail'in sivil katliamlarını arttırarak devam etmesi sonrası Güney Afrika Cumhuriyeti harekete geçmişti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanına İsrail'in katliamlarıyla ilgili başvuruda bulunmuştu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin talebiyle ilgili Uluslararası Adalet Divanı bugün toplandı. UAD'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden olduğu" belirtildi.

"İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir." ifadeleri kullanılan açıklamada, Refah'taki durumun insani felaket olarak sınırlandırıldığı da açıklandı.

"İSRAİL SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİDİR"

Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Refah'ı haftalarca bombaladığı hatırlatılarak, "Altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda." ifadelerine yer verildi.

28 Mart tarihinde alınan tedbir kararlarında değişiklik yapılacağı belirtilirken, "Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir" denildi. Ayrıca şu kararların alındığı duyuruldu:

- İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermelidir.

- İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

- İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na bir ay içinde rapor sunmalı.

- İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı.

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