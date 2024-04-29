Ünlü oyuncu "cinsel saldırı" nedeniyle gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarıyla bağlantılı olarak ifade vermek üzere gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu "cinsel saldırı" nedeniyle gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen
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SORGU NEDENİ BELLİ OLDU

Fransız polisi, cinsel saldırı ve istismar suçlamalarıyla sıkça gündeme gelen Gerard Depardieu'yu ifade vermeye çağırdı. Ünlü oyuncunun; iki kadına, film setlerinde cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin şikâyetleriyle bağlantılı olarak sorgulandığı ifade edildi.

Gerard Depardieu'nun setlerinde cinsel saldırıda bulunduğu filmlerin; 'Les Volets Verts' ve 'Le Magician et les Siamois' olduğu açıklandı.

Kadınlardan biri, Gerard Depardieu'nun kendisini setten ayrılırken taciz ettiğini ve müstehcen söylemlerde bulunduğunu iddia etti. Şikâyetçi bir diğer kadın ise Depardieu'nun kendisine uygunsuz sözler söylediği sırada taciz ettiğini öne sürdü.

ÖNCE ÖZÜR SONRA YİNE HAKARET

Gerard Depardieu'nun kadınlardan özür dilediği ancak daha sonra yine kadınlara hakaret ettiği bilgisi de yer aldı.

Daha önce çok sayıda kadının hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla şikayette bulunduğu Depardieu, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

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