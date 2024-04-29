Banka müdürünün arabasına mermi bıraktılar!

Olay, Antalya'da yaşandı. Özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, “115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği” içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldı.

Banka müdürünün arabasına mermi bıraktılar!
Editör: Yağmur Biçen
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Edinilen bilgiye göre, özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, "115 bin Euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği” içerikli not kağıdı ve 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakılarak tehdit edildi. Müştekinin tehdit edilmesi olayı ile ilgili Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Banka müdürünün arabasına mermi bıraktılar! - Resim : 1
Yapılan çalışmalarda; bahse konu zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve kafasında motosiklet kaskı bulunan bisikletli şahsın C.E.T. olduğu ve şüpheliyi H.M.S. ve T.K. isimli şahısların azmettirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler “yağma suçuna teşebbüs’ten” adli makamlara sevk edildi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# banka # mermi # tehdit
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