Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangının dumanından etkilenen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı
Editör: Yağmur Biçen

Yangın, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde çıktı.

Alınan bilgilere göre bir binanın bodrum katındaki daireden çıkan dumanı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri dairede yalnız yaşayan Hüseyin Çulhaoğlu'nun (74) cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemelerin sonucunda odada açık bırakılan elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor. Yoğun dumanın bulunduğu odada Çulhaoğlu'nun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği düşünüşüyor. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # ısıtıcı # denizli
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