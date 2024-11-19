Ünlü oyuncu kansere yenik düştü

Teal, dizideki başarılı performansıyla tanınıyordu ve kansere karşı verdiği 6 aylık mücadeleyi kaybetti. Acı haberi, eşi Emilia Torello Instagram üzerinden paylaştı. Torello, mesajında "Düşünceli, ilham verici, motive, öz disiplinli ve sevgi dolu adam vefat etti" ifadelerine yer verdi.

Teal, hastalık sürecinde ayakta zor durabiliyor ve Kuzey Carolina'daki bir hastanede tedavi görüyordu. One Tree Hill dizisinin yanı sıra Deep Water ve Fear Street: 1978 gibi projelerde de yer alan oyuncu, yeteneği ve karakteriyle hafızalarda kalacak.