Ürdün’de hükümet kurma süreci başladı

Kral Abdullah, Hasavne’nin istifasını kabul ederek Cafer Hassan’a hükümeti kurma yetkisini verdi. Cafer Hassan, Paris Amerikan Üniversitesi’nde lisans eğitimi aldıktan sonra Harvard Üniversitesi’nde kamu yönetimi ve Boston Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek lisans yaptı.

Hükümeti kurma görevi verilen 56 yaşındaki Hassan, dışişleri bakanlığı ve çeşitli devlet kademelerinde üst düzey görevlerde bulundu. Başbakan olarak atanmasından önce ise Ürdün Kraliyet Ofisi Müdürü görevindeydi. Cafer Hassan, Kral 2. Abdullah döneminde görev alan 14. Başbakan olarak tarihe geçti.

Ürdün’de her parlamento seçiminin ardından, yeni hükümetin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla mevcut hükümet istifa ediyor. Bişr el-Hasavne liderliğindeki hükümet ise 12 Ekim 2020’de göreve başlamıştı. 10 Eylül’de yapılan seçimlerde ise 197 farklı listeden 1623 aday, Temsilciler Meclisi’ndeki 138 sandalye için yarışmıştı.

Ürdün parlamentosu iki kanattan oluşuyor: Üyeleri seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ve üyeleri Kral tarafından atanan Senato.