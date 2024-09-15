Goldman'a Vatan Partisi’nden yanıt :Çuval eylemleri devam edecek!

ABD'nin Ankara'daki en üst düzey temsilcisi Goldman, Vatan Partisi'nin gençlik yapılanması ve Türkiye Gençlik Birliği'nin düzenlediği ve uluslararası yankı uyandıran çuval geçirme eylemini eleştirdi. Goldman, bu eylemin Türk milletini yansıtmadığını iddia ederken, Kunt bu görüşe katılmadığını belirterek, eylemin Türk milletinin ve devletinin çıkarlarına hizmet ettiğini savundu.

Temmuz ayında Türkiye’de göreve başlayan Michael Goldman, Milliyet Gazetesi’ne verdiği demeçte, ABD askerine çuval geçiren gençlerin eylemi hakkında konuştu. Goldman, bu hareketin Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını ve ABD’ye yönelik kamuoyunda karışık bir algı olduğunu öne sürdü. Kunt ise bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, Goldman'ın Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde halkın tepkisini görmek üzere dışarı çıkması gerektiğini söyledi. “Otel lobilerinden çıkıp sokağa çıksın, halkın tepkisini bizzat görsün. Halkımız onu hoş karşılamak yerine protesto eder, hatta kafasına çuval geçirmeye çalışır,” dedi.

Goldman’ın iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kunt, Türk milletinin ABD’ye olan düşmanlığının arttığını ve ABD’nin Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde karşısında durduğunu vurguladı. "Son yıllarda yaşadığımız olaylar, 2015'teki Vatan Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi süreçler, Türk milletinin ABD’ye karşı duyduğu öfkeyi daha da artırdı," dedi.

'EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Kunt, Goldman’ın "Bu, marjinal bir partinin eylemiydi" yönündeki sözlerine de yanıt verdi: "ABD'nin ve emperyalizmin temsilcileri Türkiye’de ilk olarak Vatan Partisi’ni hedef alıyor, çünkü Vatan Partisi Türkiye’nin en büyük partisidir. Filistin’in düşmanları, emperyalistler Türkiye’de kimi hedef alıyorsa, o parti Türkiye’nin en büyük partisidir."

Son olarak Kunt, ABD emperyalizmiyle mücadele etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Bu tür eylemleri yapmaya devam edeceğiz. Goldman’a da sözümüz var, bir gün denk gelirsek o çuvalı onun da başına geçireceğiz," dedi.