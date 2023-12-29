UWİDATA'da Çarpıcı Değerlendirme: "Sonuç Ortada, İsrail Yenildi"

"Aksa Tufanı Operasyonu hiç kimsenin Filistinlileri satın alamayacağı ve Filistin sorununu çözmeden hiç kimsenin hiçbir sorunu çözemeyeceği gösterdi.”





"İsrail Saldırganlığını Durdurmak için Bölgesel İşbirliği"





UWİDATA'nın düzenlediği webinar'a konuşmacılar arasında HAMAS Uluslararası Büro Başkanı Dr. Basem Naim, Hizbullah Politbüro Üyesi Dr. Ahmad Malli de yer aldı. Webinarda 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu’nun nedenleri ve sonuçları, Gazze'deki mevcut durum ve bölge ülkelerinin konumları masaya yatırıldı.



Webinar'ın diğer konuşmacıları ise Suriye'den siyaset bilimci Prof. Bassam Abu Abdullah ve eski Sovyet ve Rus Diplomat Vyacheslav Matuzov (VİYAÇESLAV MATUZOV) idi.



Dr. Naim, 7 Ekim’de El-Kassam Tugayları’nın yaptığı El-Aksa Tufanı Operasyonu’nun ABD'nin pek çok planını baltaladığını belirtti. Naim, "Gazze'de yaşananların uluslararası düzeyde de önemli yansımaları olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.





"Bu Savaş İsrail Tarihinin En Uzun Savaşı"





Hizbullah Politbüro Üyesi Dr. Ahmad Malli, İsrail'in içinde bulunduğu çaresizliğe dikkat çekti. Dr. Malli, "Direniş güçleri cephede, etkinliğini kanıtlamış bir yıpratma savaşı yürütüyor. İsrail elit gücü Golani Tugayını geri çekmek zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.



Suriyeli siyaset bilimci Bassam Abu Abdullah ise “İsrail'in Amerikan ve Batı desteği olmadan bir hiç olduğunu” söyledi. Abu Abdullah, “Ne kadar sivilin öldürüldüğü ve ne kadar altyapının tahrip edildiği önemli değil. Sonuçlar ortada: Birçoklarının bölgedeki en güçlü ordu olarak gördüğü ordu, HAMAS ve diğer direniş grupları karşısında yenildi.” tespitinde bulundu.



Eski Sovyet ve Rus Diplomat Vyacheslav Matuzov ise ABD ve İsrail'in kendi planlarına göre hareket ettiğine dikkat çekti. Matuzov, "Bununla yüzleşmek için bizim de aynı sorumluluk seviyesinde olmamız gerekiyor. O yüzden soruyorum: Bizim planımız nerede? Arap planı nerede?” diye sordu! Rus diplomat Filistin’in siyasi birliğinin bölündüğünün altını çizdi. Matuzov, Gazze'de olanların bir kaza değil, bölgesel ve küresel planlarının bir parçası olduğunu vurguladı. ABD’nin aynı zamanda bu bağlamda bir Kürt devleti kurma planının da olduğunu belirtti.