Vatan Partisi'nin Eylemleri Sonuç Verdi! İftira Anıtı Kaldırılıyor

Vatan Partisi Almanya Temsilciliğinin 29 Ekim’de Köln’de yaptığı uyarı eylemi sonuç verdi. Köln'deki kalıcı olarak dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtı Belediye kararıyla kaldırılıyor.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, Alman yetkilerini AİHM’in Ermeni soykırımı kararına uymaya çağırdı. Yıldırım, bu iftira anıtının tamamen kaldırılması ve yeni iftira anıtları dikilmemesi için Almanya'daki Türk toplumunu göreve çağırdı.

Almanya'nın Köln kentindeki iftira anıtı kaldırıyor.

Vatan Partisi Almanya Temsilciliğinin 29 Ekim’de Köln’de yaptığı uyarı eylemi sonuç verdi.

Köln Belediyesi 7 Aralık'ta yapılacak meclis toplantısında anıtın bu yıl sonuna kadar kaldırılacağı ilan edilecek.

Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım, “Köln Belediyesini adaletten yana aldığı karardan dolayı kutluyoruz! Belediyenin anıtı kaldırma iradesi, Türklerle Ermenilerin ve tüm toplumun barış ve huzuruna hizmet edecektir.” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Yıldırım, Almanya’da bulunan Türk oluşumlarını ve vatanseverleri göreve çağırdı.

Yıldırım “Tüm Almanya Türk toplumunu, cumhuriyetine, vatanına ve tarihine sahip çıkmaya 7 Aralık 2023 günü yapılacak Köln Belediye Meclisi Toplantısına katılacak Vatan Partisi heyetini ve Köln Türk Dernekleri inisiyatifi Platformunu desteklemeye, bu iftira anıtının tamamen kaldırılması ve yeni iftira anıtları dikilmemesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz.” dedi.

Seçil Erzan: "Şüphelenmesine Rağmen İmzaladı"Seçil Erzan: "Şüphelenmesine Rağmen İmzaladı"Gündem
# vatan partisi # almanya # köln # sözde ermeni soykırımı
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar "FİLİSTİN HALKI BEYAZ BAYRAK ÇEKMEYECEK!" | Ulusal Haber #Filistin #HAMAS #İsrail "FİLİSTİN HALKI BEYAZ BAYRAK ÇEKMEYECEK!" | Ulusal Haber #Filistin #HAMAS #İsrail Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik! Kuru Temizleme Ustalarından Öğrendik!