Vatan Partisi'nin Eylemleri Sonuç Verdi! İftira Anıtı Kaldırılıyor

Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, Alman yetkilerini AİHM’in Ermeni soykırımı kararına uymaya çağırdı. Yıldırım, bu iftira anıtının tamamen kaldırılması ve yeni iftira anıtları dikilmemesi için Almanya'daki Türk toplumunu göreve çağırdı.

Almanya'nın Köln kentindeki iftira anıtı kaldırıyor.



Vatan Partisi Almanya Temsilciliğinin 29 Ekim’de Köln’de yaptığı uyarı eylemi sonuç verdi.



Köln Belediyesi 7 Aralık'ta yapılacak meclis toplantısında anıtın bu yıl sonuna kadar kaldırılacağı ilan edilecek.



Konuyla ilgili olarak Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım açıklama yaptı.



Yıldırım, “Köln Belediyesini adaletten yana aldığı karardan dolayı kutluyoruz! Belediyenin anıtı kaldırma iradesi, Türklerle Ermenilerin ve tüm toplumun barış ve huzuruna hizmet edecektir.” ifadelerini kullandı.



Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Yıldırım, Almanya’da bulunan Türk oluşumlarını ve vatanseverleri göreve çağırdı.



Yıldırım “Tüm Almanya Türk toplumunu, cumhuriyetine, vatanına ve tarihine sahip çıkmaya 7 Aralık 2023 günü yapılacak Köln Belediye Meclisi Toplantısına katılacak Vatan Partisi heyetini ve Köln Türk Dernekleri inisiyatifi Platformunu desteklemeye, bu iftira anıtının tamamen kaldırılması ve yeni iftira anıtları dikilmemesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz.” dedi.