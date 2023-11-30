Seçil Erzan: "Şüphelenmesine Rağmen İmzaladı"

Futbol dünyasındaki dolandırıcılık vurgunuyla ilgili yeni ayrıntılar paylaşılıyor. Olayın baş şüphelisi Seçil Erzan, Kapalıçarşı’da para aldığı bir kişinin adını vermedi. “Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum” dedi. Erzan'ın, 46 günde yüzde 253 getiri vaadi sunduğu da iddialar arasında. Erzan'ın futbolculardan para almasına yönelik görüntüler de ortaya çıkıyor.



'Fatih Terim Fonu' adı altında yapılan dolandırıcılık vurgununun baş şüphelisi Seçil Erzan ifadesinde bir kişinin adının vermekten kaçındı.



Erzan, Kapalıçarşı’da para aldığı bir kişi için “Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum” dedi.



Bu durum hem polisin hem de savcılığın dikkatini çeken bir konu olarak kayda geçti.



Erzan'ın, 46 günde yüzde 253 getiri vaadi sunduğu da iddia edildi.



Seçil Erzan'ın Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde Emre Belözoğlu'na ait aldığı paralarla dışarı çıktığına dair görüntüler de paylaşıldı. Erzan, fonla alakası olmadığını söyleyen ünlü teknik direktör Fatih Terim'den 300 bin dolar aldığını da öne sürmüştü.



Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın bazı işlemlerinde bankadaki yardımcısının imzası da var. Erzan, ifadesinde bu durum için "Şüphelenmesine rağmen imzaladı." dedi.



Savcılık, 6 eylemde imzası bulunan A.Ö'nün de Seçil Erzan'la başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğini düşünüyor.