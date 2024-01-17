"Vatan Şairi" Nazım Hikmet Prag'da anıldı

"Vatan Şairi" Nazım Hikmet, doğumunun 122. yıldönümünde Çekya'nın başkenti Prag’da anıldı.

"Vatan Şairi" Nazım Hikmet Prag'da anıldı
"Vatan Şairi" Nazım Hikmet Prag'da anıldı

Türk şiirinin önde gelen ismi Nazım Hikmet, doğumunun 122. yıldönümünde Prag’da anıldı. 

"DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR"

Anma töreninde bir konuşma yapan T.C. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış şunları söyledi:

- Türkçemizi en güzel şekilde mısralaştıran Şair Nazım Hikmet’i sürgün yıllarının bir döneminde yaşadığı Prag’da sıkça vakit geçirdiği Slavia Cafe'de onuruna düzenlenen edebiyat ve müzik gecesinde andık. Eşim Beyhan hanımla birlikte bu gecede Nazım’ın ve Türk edebiyatının dostları ile birlikte olmaktan onur duyduk. Nazım Hikmet'in 20. Yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak dünya çapında tanındığı konusunda herkes hemfikirdir.

"Vatan Şairi" Nazım Hikmet Prag'da anıldı - Resim : 1

NAZIM'IN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Etkinlikte Prag’da yaşayan İstanbullu sanatçı Roksan Mandel ve Suriyeli müzisyen Marwan Alsolaiman, Nazım’ın şiirleriyle bestelenen eserleri icra ederken, Çek sanatçı Hana Malthauserová şairin Çekçe’ye çevrilen şiirlerini seslendirdi. 

Prag Büyükelçiliğinden Nazım Hikmet belgeseli! Bilinmeyen fotoğrafları ile Nazım Hikmet...Prag Büyükelçiliğinden Nazım Hikmet belgeseli! Bilinmeyen fotoğrafları ile Nazım Hikmet...Kültür Sanat
# nazım hikmet # prag # egemen bağış
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