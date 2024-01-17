"Vatan Şairi" Nazım Hikmet Prag'da anıldı

Türk şiirinin önde gelen ismi Nazım Hikmet, doğumunun 122. yıldönümünde Prag’da anıldı.

Anma töreninde bir konuşma yapan T.C. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış şunları söyledi:

- Türkçemizi en güzel şekilde mısralaştıran Şair Nazım Hikmet’i sürgün yıllarının bir döneminde yaşadığı Prag’da sıkça vakit geçirdiği Slavia Cafe'de onuruna düzenlenen edebiyat ve müzik gecesinde andık. Eşim Beyhan hanımla birlikte bu gecede Nazım’ın ve Türk edebiyatının dostları ile birlikte olmaktan onur duyduk. Nazım Hikmet'in 20. Yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak dünya çapında tanındığı konusunda herkes hemfikirdir.