Vatikan’da ikinci gün: Kardinal oylamasında yine sonuç çıkmadı

Katolik Kilisesi'nin yeni Papası’nı seçmek üzere Vatikan’da toplanan 80 yaş altı 133 kardinal, seçim sürecinin ikinci gününde de net bir sonuca ulaşamadı. Sistine Şapeli’nde sabah saatlerinde yapılan oylamanın ardından bacadan çıkan siyah duman, Papa’nın henüz seçilmediğini dünyaya ilan etti.

Papa seçiminde, sonuç geleneksel olarak Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan dumanla duyuruluyor. Beyaz duman, yeni Papa’nın seçildiğini; siyah duman ise oylamada sonuç alınamadığını simgeliyor. Bugün yapılan ilk oylamada da beklenen sonuç çıkmayınca siyah duman, Vatikan semalarını kapladı.

KARDİNALLER GÜNDE 4 KEZ OY KULLANACAK

Kardinaller, gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört kez oy kullanacak. Seçim sonucunda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa süreç yarına sarkacak. Seçim boyunca kardinallerin dış dünyayla tüm iletişimi kesiliyor ve yalnızca bu sembolik duman sistemiyle halk bilgilendiriliyor.

Yeni Papa’nın seçilmesi halinde, Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek. Bu gelişmeyi takip eden bir saat içinde seçilen ruhani lider, Vatikan’ın simgesi Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından kamuoyuna takdim edilecek.