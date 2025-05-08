Vatikan’da ikinci gün: Kardinal oylamasında yine sonuç çıkmadı

Katolik dünyasının yeni ruhani liderini belirlemek üzere toplanan kardinaller, seçim sürecinin ikinci gününde yapılan ilk oylamada da Papa’yı seçemedi. Vatikan semalarında bir kez daha siyah duman yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vatikan’da ikinci gün: Kardinal oylamasında yine sonuç çıkmadı
Yayınlanma: Güncellenme:

Katolik Kilisesi'nin yeni Papası’nı seçmek üzere Vatikan’da toplanan 80 yaş altı 133 kardinal, seçim sürecinin ikinci gününde de net bir sonuca ulaşamadı. Sistine Şapeli’nde sabah saatlerinde yapılan oylamanın ardından bacadan çıkan siyah duman, Papa’nın henüz seçilmediğini dünyaya ilan etti.

Papa seçiminde, sonuç geleneksel olarak Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan dumanla duyuruluyor. Beyaz duman, yeni Papa’nın seçildiğini; siyah duman ise oylamada sonuç alınamadığını simgeliyor. Bugün yapılan ilk oylamada da beklenen sonuç çıkmayınca siyah duman, Vatikan semalarını kapladı.

KARDİNALLER GÜNDE 4 KEZ OY KULLANACAK

Kardinaller, gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört kez oy kullanacak. Seçim sonucunda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa süreç yarına sarkacak. Seçim boyunca kardinallerin dış dünyayla tüm iletişimi kesiliyor ve yalnızca bu sembolik duman sistemiyle halk bilgilendiriliyor.

Yeni Papa’nın seçilmesi halinde, Sistine Şapeli’nin bacasından beyaz duman yükselecek. Bu gelişmeyi takip eden bir saat içinde seçilen ruhani lider, Vatikan’ın simgesi Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından kamuoyuna takdim edilecek.

Bursa Fuar Merkezi'nde büyük buluşma: Go Energy Türkiye Fuarı kapılarını açtıBursa Fuar Merkezi'nde büyük buluşma: Go Energy Türkiye Fuarı kapılarını açtıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Vatikan
Günün Manşetleri
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişiye dava
Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası!
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu Gürcistan’da yakalandı
Hindistan – Pakistan gerilimi büyüyor
İzmir’de belediye emekçileri sokakta
Savcılık ‘otobüs silah sayılır’ dedi
Yarın sağanak yağış 25 ili vuracak!
"Darende esnafına yapılan haksızlığa son verilsin"
Türk bankaları yaptırımlarda aşırı itaatkâr
568 siber suç şüphelisi gözaltında
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
2025’in en yaşanabilir şehirleri açıklandı 2025’in en yaşanabilir şehirleri açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
A101'de 8 Mayıs'ta indirim yağmuru A101'de 8 Mayıs'ta indirim yağmuru
Dörtlü Final heyecanı başlıyor Dörtlü Final heyecanı başlıyor