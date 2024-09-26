Venezuela’da 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başladı: Türkiye-Venezuela ticaretine yeni ivme

Venezuela’da düzenlenen 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Türkiye ve Venezuela arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla kapılarını açtı. Fuara, iki ülkeden üst düzey yetkililer, iş insanları ve sektörel temsilciler katıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Venezuela’da 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başladı: Türkiye-Venezuela ticaretine yeni ivme
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Türkiye’nin geniş ihracat yelpazesinde yer alan ürünler, Venezuelalı yatırımcılara ve tüketicilere tanıtılırken, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri taşımak hedefleniyor.

Fuarın açılışı Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun katılımıyla başladı.

Etkinlikte, gıda, inşaat malzemeleri, otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi birçok sektörden ihraç ürünleri sergileniyor.

Venezuela’da 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başladı: Türkiye-Venezuela ticaretine yeni ivme - Resim : 1

Türkiye'nin önde gelen firmalarının yer aldığı fuar, iş bağlantıları kurmak, yeni anlaşmalar yapmak ve Türkiye'nin ihracat kapasitesini Venezuelalı iş dünyasına tanıtmak açısından büyük bir fırsat sunuyor. Venezuelalı yetkililer de fuarın, Türkiye ile olan ticari ve diplomatik ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.

Fuar, üç gün boyunca sürecek ve bu süre zarfında iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak pek çok görüşme ve anlaşmaya sahne olması bekleniyor. Bu etkinlik, Türkiye’nin Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun fuarı şöyle değerlendirdi:

Venezuela’da 2. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başladı: Türkiye-Venezuela ticaretine yeni ivme - Resim : 2

"Türkiye Expoferia - Karakas 2024:

 Derin Türk insanının müziğinden keyif almak ne kadar keyifli.
 Bu uluslararası toplantıların en büyük destekçilerinden biri olan Alex Saab, bize bundan sonra atılacak adımlara ilişkin vizyonunu aktardı.
Vali José Alejandro Terán, ticari ilişkilerin gelişmesi için bu dost ülkeye  yaptığı ziyaretin değerlendirmesini yaptı.
Türkiye Hükümetine önümüzdeki yıl 2025 yılında iki uluslararası ekonomik, ticari ve kapsamlı fuar düzenlememizi teklif ettim.
Fuarı Venezella kültürel dansıyla kapatıyoruz.

Venezuela'dan gelenler gibi Türk imalat ve üretiminden gelen yüksek kaliteli ürünleri göreceğiniz bu harika fuarın tadını çıkarmaya sizi davet ediyorum. 21. yüzyıldayız ve ilerlemek için ayrıcalıklı bir konuma sahibiz; yatırım ve ticari alışverişte örnek bir ilişkiye sahip, gelişmekte olan iki ülkeyiz. Harika bir an!"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Venezuela ihraç maduro
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