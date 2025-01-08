Venezuela'da siyasi suikast planı: 7 paralı asker ve 125 gözaltı

Maduro, bu kişilerin ikisinin Amerikalı, ikisinin Kolombiyalı ve üçünün Ukraynalı olduğunu açıkladı.

Venezuela lideri, “Bugün, aralarında iki önemli Amerikalı paralı askerin de bulunduğu toplam 7 yabancı paralı askeri yakaladık” diyerek, ülkeye sızmaya çalışan teröristlerin amaçlarının ne olduğunu belirtti.

Maduro, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 25 farklı milletten 125 kişinin gözaltına alındığını ve paralı askerlerin terör saldırıları ile siyasi suikastlar planladığını vurguladı.

10 Ocak'ta devlet başkanı olarak yeniden yemin edeceğini belirten Maduro, Venezuela halkının barış, istikrar ve Bolivarcı devrimleri korumak amacıyla sokaklarda olacağını söyledi.